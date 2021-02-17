تفاصيل غرق 5 أشخاص فى مركب ببورسعيد بسبب الطقس السيئ وانتشال جثة

بورسعيد - محمد عزام

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً من على شاطئ بورسعيد، حول حالة الطقس والتى تسببت فى غرق مركب تابعة لأحد التوكيلات الملاحية، وتم انتشال جثة شخص، وجار البحث عن 4 آخرين.

وتواصل فرق الإنقاذ بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الأربعاء، للبحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أحد التوكيلات الملاحية أمام سواحل بورسعيد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

وكانت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد قد استقبلت جثة محمد السيد محمود الخنينى، 37 عامًا، ويعمل بمركب أحد التوكيلات الملاحية، عقب انتشال جثته من أمام سواحل بورسعيد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى عن ملابسات الواقعة.

وفى نفس السياق، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالأحياء لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مؤكداً أن أجهزة المحافظة التنفيذية بالأحياء تعاملت مع كميات الأمطار فور سقوطها، نظرا لوجود بالوعات الأمطار وكذلك تواجد سيارات كسح وشفط المياه.

وأوضح الغضبان، أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات مجلس الوزارة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أى مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى أنه تم تمركز المعدات ونشرها، بالإضافة إلى سيارات شفط المياه فى جميع الشوارع ، مع التنبية على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها.

وأشار إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء فى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتضامن الاجتماعى والمرور والمرافق والاحياء على أعلى درجات الاستعداد.

كان محافظ بورسعيد قد أصدر اللواء عادل الغضبان، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.



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