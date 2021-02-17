اليوم السابع
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تفاصيل حادث عمرو أديب.. مصدر: عجلة القيادة اختلت بعدما صدمته سيارة من الخلف

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:05 ص
تفاصيل حادث عمرو أديب.. مصدر: عجلة القيادة اختلت بعدما صدمته سيارة من الخلف الإعلامى عمر أديب
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر أديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.
 
وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.
 
وأوضح أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.
 
وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.
 
 

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