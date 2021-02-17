الرئيسية أخبار عاجلة إصابة الإعلامى عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:21 ص عمرو أديب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب الإعلامى عمرو أديب، في حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة، وحالته مستقرة. وسنوافيكم بالتفاصيل.. عمرو اديب اصابة الاعلامى عمرو اديب فى حادث الاعلامى عمرو اديب خبر عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة عمرو أديب يطالب وزير الرياضة بحل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك: "عشمى كبير" السبت، 13 فبراير 2021 11:42 م عمرو أديب مشيدا بقرار استكمال الدراسة: "مهما كان الأونلاين مش زى المدرسة" السبت، 13 فبراير 2021 10:26 م عمرو أديب: ليك حق يا أهلى تفرح وتاخد بطولات..والشناوى عنده مهارة غير طبيعية الجمعة، 12 فبراير 2021 11:46 م عمرو أديب يشيد بتطورات العاصمة الإدارية الجديدة: "مش هنشوف مدام محاسن تانى" الإثنين، 08 فبراير 2021 11:26 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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