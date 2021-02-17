اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة الإعلامى عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:21 ص
إصابة الإعلامى عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى عمرو أديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب الإعلامى عمرو أديب، في حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة، وحالته مستقرة.
 
 
وسنوافيكم بالتفاصيل..
 

عمرو اديب

اصابة الاعلامى عمرو اديب فى حادث

الاعلامى عمرو اديب

خبر عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة