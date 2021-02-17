تعليم المنوفية: التصفيات النهائية لاختيار أفضل المشروعات بمعرض العلوم والهندسة

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، يرافقه هانى عنتر وكيل المديرية ، وقائع التصفيات النهائية لاختيار أفضل المشروعات الطلابية فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة، Isef 2021 والتى تجرى فعالياتها بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية ، بنظام "الأون لاين للمرة الأولى" للظروف التى فرضتها جائحة كورونا بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وجامعة مدينة السادات ، ونخبة متميزة من أساتذة الكلية برئاسة رئيس لجنة المحكمين ، الدكتور مجدى مطر.

الجدير بالذكر أن تصفيات هذا العام تقام بدون حضور للطلاب المشتركين بالمشروعات لمقر المعرض ، بينما يطالب الطلاب تقييم مشروعاتهم عبر شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية حفاظا عليهم فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد ، لتصعيد عدد خمسة عشر مشروعا من بين 42 مشروعا لتمثيل المنوفية على مستوى الجمهورية ، ثم على المستوى الدولى فى المعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مدير المديرية أن غدا الخميس 18 فبراير سيقام حفل تكريم الطلاب أصحاب المشروعات الفائزة وَتوزيع الجوائز برعاية وتشريف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، ورئيس جامعة المنوفية ، ورئيس جامعة مدينة السادات.

حضر وقائع التصفيات النهائية هيثم بدران مدير التطوير التكنولوجى بالمديرية وأعضاء لجنة المعرض بالمديرية.