تجديد حبس زوجين عرضا طفلتهما للبيع مقابل 50 ألف جنيه بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس الزوجين المتهمين بعرض طفلتهما الرضيعة، البالغة من العمر 6 أشهر، للبيع نظير مبلغ مالى 50 ألف جنيه، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما استعجلت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، تقرير الطب الشرعى حول تحليل "DNA" للطفلة الرضيعة للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها، وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه، كما استدعت النيابة ضابط التحريات فى الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطاراً من مباحث الإنترنت تفيد برصد اتفاق بين ربة منزل وشخص يدعى أنه من جنسية عربية، على بيع طفلتها بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعلم زوجها، الذى رافقها، ومعهما طفلتهما الرضيعة إلى مكان التسليم فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وفور وصولهما تم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس الزوجين على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها.