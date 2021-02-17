يذكر أن العملة الرقمية صدرت في عام 2009، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية، حيث أُنشأ في ذلك الوقت بمثابة احتجاج على النظام المصرفي العالمي، وتحول بمرور الوقت إلى "ذهب رقمي" يجذب المستثمرين إليه.



ويبدو أن البنوك الاستثمارية الكبرى تتجه نحو استخدام عملة "بيتكوين"؛ حيث أعربت "جي بي مورجن" عن تفكيرها جديًا في تلك الفئة من الأصول، بينما أبدت "جولدمان ساكس" اهتمامها بالعملات الرقمية أيضًا.