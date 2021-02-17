بايدن يهاجم الإعلام بسبب اهتمامها بترامب.. ويؤكد: أريد أخبار عن الشعب الأمريكى

كتبت: نهال ابو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، قائلاً إنه "سئم الحديث عن الرئيس السابق"، منتقداً في الوقت نفسه اهتمام الإعلام المبالغ فيه بالحديث عنه.

وفى حوار مع شبكة سي إن إن، قال بايدن رداً علي سؤاله عن رأيه في تبرئة ترامب أمام مجلس الشيوخ: "لمدة أربع سنوات، كل ما ورد في الأخبار هو ترامب. في السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار تخص الشعب الأمريكي. لقد سئمت الحديث عن ترامب".

كان بايدن قد تجنب الإشارة إلى ترامب بالاسم سابقًا، واصفا إياه بـ "الرجل السابق" في وقت ما خلال حواره، وسعى الرئيس وكبار مساعديه بشكل عام إلى عدم ذكر اسم ترامب في تصريحات عامة، وبدلاً من ذلك أشاروا بشكل عام إلى الإدارة السابقة.

وقال بايدن خلال حواره إنه ورث "ظرفًا" حيث لم يكن هناك عدد كافٍ من الأفراد في المكان لإعطاء اللقاحات بالفعل، وكان هناك "القليل من التوجيه الفيدرالي" حول كيفية إيصال اللقاحات وتوزيعه على الولايات، وكشف بايدن خلال حديثه انه بشكل غير دقيق "لم يكن لدينا" لقاح عندما تولى منصبه.

وكان ترامب بعيدًا عن أعين الجمهور إلى حد كبير منذ ترك منصبه، بعد أن منع من وسائل التواصل الاجتماعي وأصدر بيانا يوم الثلاثاء هاجم فيه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعد أن قال السناتور الجمهوري إن ترامب يتحمل مسؤولية ما حدث في مبنى الكابيتول في السادس من يناير.