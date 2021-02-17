وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات هي للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تم العثور عليها في 41 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.



وأوضحت أنه تم رصد 19 حالة من السلالة الجنوب أفريقية في تسع ولايات، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تم رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوما.