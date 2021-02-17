اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تطلب تحريات المباحث وتفريع كاميرات المراقبة فى حادث عمرو أديب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:28 ص
النيابة تطلب تحريات المباحث وتفريع كاميرات المراقبة فى حادث عمرو أديب عمرو أديب _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

 

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر اديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

 

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

 

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

 

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.


اليوم السابع بلس

عمرو اديب

حادث عمرو اديب

صور حادث عمرو اديب

فيديو حادث عمرو اديب

اخبار عمرو اديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاستماع لأقوال قائد سيارة اصطدم بسيارة الإعلامى عمرو أديب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:27 ص

عمرو اديب يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:32 ص

ادعوا له بالشفاء.. التفاصيل الكاملة لحادث الإعلامى عمرو أديب (فيديو)

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:01 ص

إصابة عمرو اديب .. تعرف على تفاصيل خروج الإعلامى الشهير من المستشفى.. فيديو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:07 ص

الطبيب المعالج لـ عمرو اديب : استقرار حالة الإعلامي الكبير ولا حاجة لبقائه بالمستشفى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:49 ص

المرور ينقل سيارة الإعلامى عمرو أديب عقب تعرضه لحادث السير

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:25 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة