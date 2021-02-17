المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو روسيا لإطلاق سراح نافالنى

موسكو (رويترز)

أصدر قضاة فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكما يدعو روسيا لإطلاق سراح المعارض السياسى أليكسى نافالنى على الفور، وقالت المحكمة، ومقرها ستراسبورج فى فرنسا، اليوم الأربعاء إنها قضت فى 16 فبراير "بمطالبة حكومة روسيا... بالإفراج عن صاحب الدعوى".

ووصف وزير العدل الروسى كونستانتين تشويتشينكو اليوم الأربعاء، قرار المحكمة بأنه تدخل غير مسبوق فى عمل المحاكم الروسية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزير قوله إن أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يستحيل تنفيذه لأنه بلا أساس فى القانون الروسي.