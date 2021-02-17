اليوم السابع
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو روسيا لإطلاق سراح نافالنى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:29 م
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو روسيا لإطلاق سراح نافالنى أليكسى نافالنى الروسى المعارض
موسكو (رويترز)

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أصدر قضاة فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكما يدعو روسيا لإطلاق سراح المعارض السياسى أليكسى نافالنى على الفور، وقالت المحكمة، ومقرها ستراسبورج فى فرنسا، اليوم الأربعاء إنها قضت فى 16 فبراير "بمطالبة حكومة روسيا... بالإفراج عن صاحب الدعوى".

 

ووصف وزير العدل الروسى كونستانتين تشويتشينكو اليوم الأربعاء، قرار المحكمة بأنه تدخل غير مسبوق فى عمل المحاكم الروسية.

 

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزير قوله إن أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يستحيل تنفيذه لأنه بلا أساس فى القانون الروسي.

 

 


المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

روسيا

أخبار روسيا

إطلاق سراح نافالنى

المعارض السياسى أليكسى نافالنى

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