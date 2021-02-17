السفارة الروسية تشكر مصر على حسن استقبال الفرقاطة "كاساتونوف" بالإسكندرية

كتبت ريم عبد الحميد

زار سفير موسكو في مصر جيورجي بوريسينكو والدبلوماسيون الروس الآخرون، الثلاثاء، الفرقاطة البحرية الروسية "أميرال الأسطول كاساتونوف" التي قامت بالزيارة الودية إلى ميناء الإسكندرية.



وأعربت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان على صفحتها على فيس بوك، عن خالص الشكر للسلطات المصرية على الاستقبال الممتاز للسفينة العسكرية الروسية، كما وجهت الشكر لطاقم الفرقاطة على حسن الضيافة على متن السفينة.



وأكدت السفارة سعادتها بأن يزداد حجم تبادل الزيارات بين بحارة روسيا ومصر، مشيرة إلى أن ذلك يظهر المستوى العالى للشراكة بين البلدين، ويساهم في تعزيز الصداقة بين الشعبين المصرى والروسى.