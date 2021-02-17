الحكومة تُكذب شائعة تهجير أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" من منازلهم

نفت الحكومة ما تردد من أنباء، عن تهجير أهالى "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقاً من منازلهم، بدعوى تطوير المنطقة.
الحكومة تُكذب شائعة تهجير أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" من منازلهمالأربعاء، 17 فبراير 2021 11:58 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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