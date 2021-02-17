اليوم السابع
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الحكومة تُكذب شائعة تهجير أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" من منازلهم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:58 ص
الحكومة تُكذب شائعة تهجير أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" من منازلهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء، عن تهجير أهالى "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقاً من منازلهم، بدعوى تطوير المنطقة.
 

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المركز الاعلامى

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