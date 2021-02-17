الجزائر تشترى كمية صغيرة من قمح الطحين فى مناقصة

قال متعاملون أوروبيون في تقديرات أولية اليوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى كمية صغيرة قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الثلاثاء.

كانت التقديرات غير المؤكدة للكميات المشتراة دون 100 ألف طن، إذ كانت تتراوح بين 30 ألف طن و60 ألف طن. ومن المتوقع صدور مزيد من التفاصل في وقت لاحق.

وقال المتعاملون إن الكميات المحتملة في المناقصة تقوضت نتيجة اشتراط التفريغ فقط في ميناءين جزائريين صغيرين نسبيا تستخدم فيهما سفن أقل حجما من المعتاد.

وقال المتعاملون إن التقديرات الأولية لسعر الشراء كانت عند حوالي 321 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. ومن المتوقع صدور تقديرات للأسعار أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

وتطلب المناقصة الشحن من دول التوريد الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي بين 21 و31 مارس وخلال أبريل بالكامل.

لا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتعتمد التقارير على تقديرات المتعاملين. وكان الديوان قد اشترى في مناقصته السابقة للقمح في أواخر يناير ما يزيد قليلا فحسب عن 600 ألف طن للتوريد في مارس إذا كان المنشأ من مناطق التوريد الرئيسية منها الاتحاد الأوروبي.