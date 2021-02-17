البنتاجون ردا على سؤال حول هجوم أربيل: قواتنا لديها دائما الحق فى الدفاع عن نفسها

كتب أحمد عرفة

ردت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على سؤال حول الرد على هجوم أربيل، قائلا: قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الهجمات ضد السعودية وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها، وأضافت أن هجمات الحوثى خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام، مؤكدة استمرار العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.



واستطردت وزارة الدفاع الأمريكية: عملياتنا في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، ونعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة تنظيم داعش.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: ما زلنا نعمل على مراجعة الاتفاق مع طالبان.