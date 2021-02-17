اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون ردا على سؤال حول هجوم أربيل: قواتنا لديها دائما الحق فى الدفاع عن نفسها

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:44 م
البنتاجون ردا على سؤال حول هجوم أربيل: قواتنا لديها دائما الحق فى الدفاع عن نفسها البنتاجون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على سؤال حول الرد على هجوم أربيل، قائلا: قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الهجمات ضد السعودية وملتزمون بدعمها للدفاع عن نفسها، وأضافت أن هجمات الحوثى خرق للقانون الدولي وتقويض لجهود السلام، مؤكدة استمرار العمل مع السعودية لمواجهة التهديدات الخارجية.

واستطردت وزارة الدفاع الأمريكية: عملياتنا في العراق وسوريا تركز على التهديد الذي يمثله داعش، ونعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: ما زلنا نعمل على مراجعة الاتفاق مع طالبان.


البنتاجون

أمريكا

أربيل

ازمه امركيا

اخر الاخبار

هجوم أربيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة