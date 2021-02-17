البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم فى المقر البابوى بدون حضور شعبى

كتب مايكل فارس

يلقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدون حضور شعبى، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، على أن تبث العظة "أون لاين" عبر صفحات الكنيسة الرسمية والقنوات الفضائية القبطية.

وقد أعلن البابا تواضروس الثانى، يوم الأربعاء 30 ديسمبر توقف عظته الأسبوعية لمدة شهر يناير بسبب الاحتفالات بأعياد الميلاد والغطاس، ليستأنفها مجددا يوم 3 فبراير الماضى، لتكون أولى عظاته بعد التوقف ولكن بدون حضور شعبى لمواجة فيروس كورونا.

وقررت الكنيسة 9 تعليمات جديدة، بدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 31 يناير وهى:

1- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

2- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل(فرد فى كل دكة)؛ وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏3- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التى سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

4- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

5- بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

6- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

7- استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.

8- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.

9 - بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.