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أولى جرعات لقاح كورونا فى طريقها إلى قطاع غزة بعد موافقة حكومة الاحتلال

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:24 ص
أولى جرعات لقاح كورونا فى طريقها إلى قطاع غزة بعد موافقة حكومة الاحتلال لقاح كورونا
كتب سمير حسنى

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وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إدخال شحنة مكونة من ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة.

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" والتي سيرتها الوزارة إلى قطاع غزة.

وأضافت الكيلة - في بيان لها الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.

وشددت الكيلة على أن الحكومة ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.


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