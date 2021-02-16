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يعانى من اضطراب نفسى.. الحكم على ضابط بالجيش الإسرائيلى تحرش بـ3 مجندات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:11 م
يعانى من اضطراب نفسى.. الحكم على ضابط بالجيش الإسرائيلى تحرش بـ3 مجندات مجندات بالجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المحكمة العسكرية قضت بفرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل أو ما يعادل 4 آلاف دولار على ضابط بالجيش الإسرائيلي تحرش جنسياً بـ3 مجندات في أحد القواعد العسكرية.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة لم تقرر حبسه وسجنه واكتفت بإحالته للتقاعد، لتشكيك القضاء في قواه العقلية بعدم تحرش بـ3 مجندات، حيث كان يلمس أجزاء حساسة بأجسامهن أثناء تدريبهن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إحدى المجندات أكدت أنه علق على جسدها عندما أمر بإحضارها إلى مكتبه بزعم الحديث معها في أحد الأمور المتعلقة بالخدمة داخل القاعدة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "المدعى عليه خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 عامًا في رتبة مهمة، لدرجة تجعله التواصل مع وحدات حساسة في أفرع الجيش.

وبرر محامي المدعى عليه بأن موكله كان يعاني من الاكتئاب والقلق المزمن والاضطرابات النفسية لابتعاده لفترات عن أسرته بسبب خدمته بالجيش الإسرائيلي.


إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

التحرش الجنسي

تل أبيب

اليوم السابع بلس

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