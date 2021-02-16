وزير الخارجية الألمانى: مهتمون بتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار فى دول الساحل

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، أن الجيش الألماني يشارك في مهمة تدريبية وفي مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الخارجية الألماني، إن هذا جهد كبير ومهمة خطرة، فألمانيا تعتزم تطوير هذا الاهتمام بصورة أكبر، ولا تنوى المشاركة في مهمات أخرى في الوقت الحالي.

وأوضح وزير الخارجية الألماني، أن ألمانيا مهتمة بشكل خاص بتكثيف الجهود المدنية لتحقيق الاستقرار في دول الساحل، مشددا على أهمية المشاركة في المنطقة بالنسبة للأمن في أوروبا، حتى لو لم يكن هناك حاليا مؤشرات على"تهديدات ملموسة، مثل تهديدات جماعات إرهابية من المنطقة على أوروبا.