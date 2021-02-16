التنمية المحلية تناشد المواطنين توخى الحذر والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة

كتب على عبد الرحمن

تلقي اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، فى ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار اليوم.



وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح مع نشاط للرياح على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة مع أمطار متفرقة ببعض المدن والمراكز بالمحافظات لافتاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظات كفر الشيخ ومطروح والإسكندرية ، كما تم تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس فى محافظة كفر الشيخ نظراً لارتفاع الأمواج.



وأكد شعراوى، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية فى المحافظات التى تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا مشيراً إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع اية احداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى موضحاً أنه تم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تراكمات المياه أول بأول.



وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار فى الشوارع بصفة مستمرة و مراجعة تمركز معدات وسيارات شفط المياه لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري والأماكن المتوقع تجمع المياه بها، مؤكداً أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، وقال إن التقرير الوارد من غرفة العمليات أشار إلى استقرار الأحوال الجوية فى المحافظات.



وكلف اللواء محمود شعراوي الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة مطالباً المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظاًعلى أمنهم وسلامتهم.



وأكد شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الأمطار ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.



وأضاف شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) (

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