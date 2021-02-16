توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد لسوء الأحوال الجوية

وقال محمد منيعم صياد بميناء ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما، حيث يصل ارتفاعها من 4 / 6 أمتار، مما يؤثر على نشاط الصيد، ويعرض حياة الصيادين للمخاطر الجسيمة.

وأضاف طارق إدريس صاحب مركب صيد، أن جميع الصيادين غادروا الميناء حفاظاً على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح التى قد تصل 60 كم فى الساعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.