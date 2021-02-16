توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السىء الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.
وقال محمد منيعم صياد بميناء ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما، حيث يصل ارتفاعها من 4 / 6 أمتار، مما يؤثر على نشاط الصيد، ويعرض حياة الصيادين للمخاطر الجسيمة.
وأضاف طارق إدريس صاحب مركب صيد، أن جميع الصيادين غادروا الميناء حفاظاً على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح التى قد تصل 60 كم فى الساعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.
ومن جانبه أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، توجيهاته الي رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.
ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار، أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياة فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار .
كما شدد اللواء عادل الغضبان، على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.
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