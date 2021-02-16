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وزيرة الصحة: 6 مليارات جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:52 ص
وزيرة الصحة: 6 مليارات جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وزيرة الصحة
كتب سمير حسنى

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرات الأمراض غير السارية لها أثر كبير على الاقتصاد القومي، حيث أجرينا دراسة بالتعاون مع البنك الدولى، والتي أكدت أن هذه المبادرات من شأنها زيادة الناتج المحلى بنسبة 0.35 % وتوفير 3 مليارات جنيه ، فضلا عن الحفاظ على حياة 22 ألف مواطن سنويا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تكلفت 6 مليارات جنيه، تحملت الوزارة 60 % منها، وتحمل البنك المركزى 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه من المجتمع المدني، مشيرة إلى تراجع قوائم الانتظار من 3 أشهر إلى أسبوع أو أقل.


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