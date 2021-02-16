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وزيرة الصحة تعلن تجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوى بمساعدة صندوق تحيا مصر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:49 ص
وزيرة الصحة تعلن تجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوى بمساعدة صندوق تحيا مصر هالة زايد وزيرة الصحة
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة اكتشاف وعلاج صعوبة وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها، وتوجيها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكشف وفحص الأطفال بمجرد ولادتهم.

أضافت هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة دعم وصحة الجنين، غاية في الأهمية بالنسبة للأم والأطفال، وتنطلق بداية من فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم، للحفاظ على الأجيال الجديدة من "الإيدز" والـ"الزهرى".

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الكشف عن 30 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، كما تم تجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوى بمساعدة صندوق تحيا مصر بتكلفة 360 مليون جنيه.


وزيرة الصحة

علاج الامراض المزمنة

الرئيس السيسى

مجمع الإسماعيلية

التامين الصحى الشامل

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