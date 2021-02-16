وذكرت وزيرة الصحة والغذاء في هونج كونج، صوفيا تشان، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن المطاعم ستبقى مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً مع إمكان زيادة عدد الأشخاص داخل هذه الأماكن،وكانت المطاعم في هونج كونج تعمل حتى السادسة مساءً وكان عدد الأفراد أقل.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن هونج كونج سوف تسمح للعديد من المحال الأخرى باستئناف نشاطها، مثل صالات الألعاب الرياضية والمنتزهات الترفيهية ودور السينما بدءًا من الخميس.

