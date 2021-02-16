اليوم السابع
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نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن لكنه واثق من اتصاله

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:00 ص
نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن لكنه واثق من اتصاله رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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أقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير".

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي ربما يشير إلى الاستياء من علاقات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه عام 2017.

 

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إسرائيل

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