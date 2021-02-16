مكافحة الإدمان: نستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 17 ألف مريض

إبراهيم سعيد

قال الدكتور أحمد كتاني مدير البرامج العلاجية بصحة ومكافحة الإدمان، إن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في مجال وعلاج الإدمان، مؤكدا أنه خلال عام 2021 استطعنا أن يكون هناك 26 مركزا في 16 محافظة.

وأضاف كتاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي إم سي، أنه نعمل على التوسع خلال الفترة القادمة، وأن يكون العلاج المقدم بالمجان.

وأشار مدير البرامج العلاجية بصحة ومكافحة الإدمان أنه نستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 17 ألف مريض.

ومن جانب اخر ، قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق بدأ حملته بمكافحة وعلاج الإدمان منذ عام 2014، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية أكستر نيوز، أن محور الوقاية مهم جدًا، ونستهدف فيه كل الفئات الموجودة في المجتمع، للتوعية بالعادات والمعتقدات المغلوطة التي ترتبط بتعاطي المواد المخدرة.

وأكد أن الصندوق يتبع أسلوًبا جديدًا في محور الوقاية والاعتماد على قدرات شبابية للمساهمة فى آلية العمل، لكي نقى الشباب حتى لا ينجرفون للطريق الخاطئ ويقوا أنفسهم والآخرين ومن حولهم.

وأوضح مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد المتطوعين وصل إلى أكثر من 29 ألف متطوع على مستوى جمهورية مصر العربية.