اليوم السابع
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مستوطنون يحطمون سيارات فلسطينيين فى جيلو بالضفة الغربية.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:08 م
مستوطنون يحطمون سيارات فلسطينيين فى جيلو بالضفة الغربية.. فيديو مستوطنون يحطمون سيارات فلسطينين
كتب- هاشم الفخراني

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نشرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من المستوطنين على سيارات يمتلكها فلسطينيون بالضفة الغربية.

ويظهر الفيديو المستوطنون وهم يهشمون زجاج السيارات بالقرب من مستوطنة جيلو بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقام 127 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الثلاثاء، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال.

وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم إن عددًا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.


إسرائيل

فلسطين

تل أبيب

مستوطنون

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