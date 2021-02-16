مباشر من مسرح الجريمة.. كواليس مقتل وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته فى سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

حادثة بشعة شهدتها قرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام مجهولين بقتل وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته .

التقى "اليوم السابع"، بسامى عامر نجل شقيق القتيل، قائلا: عمى وكيل وزارة الزراعة السابق كان دائما يستيقظ لأداء صلاة الفجر، وفى فجر اليوم استيقظ عمى للذهاب للمسجد لأداء صلاة الفجر، وعند خروجه من فيلاته فوجئ بمجهولين قاموا بخنقه فى محيط الفيلا، ثم قاموا بنقله فى عمارته الجديدة، وتركوه على سلالم العمارة فى المدخل، ثم تمكنوا من دخول الفيلا، وكانت زوجة عمى نائمة فى الطابق الثانى من الفيلا، فدخل عليها الجناة وقاموا ايضا بخنقها وسرقة مصوغاتها، التى ترتديها، وكذلك قاموا بسرقة مبلغ مالى كبير وفروا هاربين.

وأضاف نجل شقيق القتيل، قائلا: اكتشفنا الجريمة عندما حضر شقيق زوجة عمى من دمياط لزيارة شقيقته، فقام بالاتصال على تليفوناتهم فلم يجد استجابة، كما قام بالطرق على باب الفيلا من الخارج ولكن دون استجابة.

وأشار إلى أن شقيق زوجة المجنى استعان بالجيران، وتمكنوا من دخول الفيلا من باب جانبى، فوجدوا عمه جثة هامدة مكبلة وملقاء على سلالم عمارته الجديدة أمام الفيلا، كما عثروا على جثة زوجة عمه عليها آثار خنق .

وقال اتصلنا بالشرطة وحضرت على الفور، بالإضافة إلى حضور النيابة والأدلة الجنائية إلى مكان الجريمة، تم نقل جثة عمى وزوجته الى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى للتشريح.

وكانت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، شهدت حادثة قتل بشعة، حيث لقى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته مصرعهما فى ظروف غامضة فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة وكيل وزارة الزراعة وزوجته مقتولين داخل فيلاتهما، بقرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة مهندس زراعى يدعى "محمد.ع،"، 74 عام وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته "عزيزة،،"متوفين داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية، ومركز فايد من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة .

وقال شهود عيان من جيران المجنى عليهما، أنهما وجدا جارهم وزوجته متوفين داخل منزلهما، وأن الوفاة ليست طبيعية، وأنهم اتصلوا بالشرطة التى حضرت إلى مكان البلاغ لكشف غموض وملابسات الواقعة وظروفها.

وقال مصدر أمنى، إن وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية بقصد السرقة، حيث تم العثور على جثة المجنى عليه مكبل وملقى على سلم عمارته الجديدة من الداخل، بينما تم العثور على جثة الزوجة عليها آثار خنق بغرفة نومها، كما تم اكتشاف سرقة مبلغ مالى ومجوهرات الزوجة.

وانتقل فريق من خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثث المجنى عليهم، و قررت النيابة العامة عقب الانتهاء من معاينة جثتى زوج وزوجته نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين.



الزوجان



سامى عامر نجل شقيق القتيل



مكان الجريمة (1)



مكان الجريمة (2)



مكان الجريمة (3)



مكان الجريمة