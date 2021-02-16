اليوم السابع
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عبد الله النجار: ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:56 م
عبد الله النجار: ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا عبد الله النجار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه من المهم أن يكون هناك توازن بين الإنجاب وحقوق المجتمع، مشيرا إلى أنه من حق الأبناء تربيتهم وتعليمهم جيدا.

وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.

وتابع، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة حق للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع، مضيفا أن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الإنجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.

وأضاف، أن قضية الإنجاب المولى عز وجل نظمها في البداية، والمراعاة في النسل أن يكون قويا وقادرا على حماية بلده وحضارته، مضيفا أن الإنجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الأسباب لتحقيق الرزق والسعي.


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