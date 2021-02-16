طقس معتدل على محافظة أسيوط.. وانخفاض فى درجات الحرارة ليلا.. صور

أسيوط - هيثم البدري

تشهد محافظة أسيوط حالة من استقرار حالة الطقس على جميع أنحاء المحافظة وسيولة مرورية بشوارعها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، عدا رياح بسيطة محملة بالأتربة فى الطرق الفرعية وفى القرى بسبب طبيعتها وشوارعها غير المرصوفة.

وتشهد المحافظة انخفاضا لدرجات الحرارة ليلا تصل إلى الصقيع فى بعض القرى الزراعية نظرا لطبيعة القرية والزراعات الكبيرة بها ، لكن سرعان ما تعاود درجات الحرارة فى الإعتدال بعد الفجر، ومع بدء لحظات شروق الشمس، حيث تشرق الشمس مع عدم وجود غيوم أو سحب أو شبورة، عدا بعض الطرق الفرعية وسط الزراعات أو الصحراوية ولكن الشبورة خفيفة لا تؤثر على انعدام الرؤيا.

كما ظهرت اليوم رياح خفيفة محملة بالأتربة، ولكن ذلك مع سطوع الشمس مع ساعات الشروق ، كما شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المحافظة سيولة مرورية للمركبات بالشوارع وتسير الأمور بشكل طبيعي.



سطوع الشمس بسماء اسيوط



سماء اسيوط صافية