ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية تحت ستار "المساج"

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت مباحث الآداب في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى تحت ستار جلسات المساج عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه احضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار جلسات المساج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالأسكندرية ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة)، وبصحبته (سيدة –لها معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض .

وبمواجهة السيدة أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على (3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهم الأول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم"مبلغ مالى).