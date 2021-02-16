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زعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو: حكومة انقلاب مدنى تحكم البلاد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:50 ص
زعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو: حكومة انقلاب مدنى تحكم البلاد زعيم المعارضة التركية
كتب سمير حسنى

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شن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، هجوما عنيفا ضد الحكومة التركية ورئيس البلاد أردوغان، وقال إن حكومة انقلاب مدني تحكم البلاد.

ورد "أوغلو" على دعوات أردوغان بالاستفتاء على دستور جديد فى البلاد قائلا: "الوضع لا يسمح بدستور ديمقراطي جديد للبلاد"، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

كانت وزارة الداخلية التركية قالت أمس الاثنين إن الشرطة اعتقلت أكثر من 700، بينهم أعضاء في حزب سياسي مؤيد للأكراد، في عمليات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في أعقاب مقتل 13 تركيا كانوا رهائن في شمال العراق.

وقالت الحكومة التركية إن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا أفرادا من الشرطة والجيش احتجزوهم غالبا في عامي 2015 و2016ووقع القتل أثناء عملية عسكرية.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين، وعددهم 718، قُبض عليهم في 40 منطقة بأنحاء البلاد وبينهم رؤساء مناطق ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان.، واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالتحرك ببطء شديد لتحرير الرهائن.


تركيا

المعارضة التركية

اردوغان

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اليوم السابع بلس

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