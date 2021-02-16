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روسيا تنفى سقوط قتلى فى صفوف الخبراء العسكريين الروس بإفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:17 م
روسيا تنفى سقوط قتلى فى صفوف الخبراء العسكريين الروس بإفريقيا الوسطى الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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نفى السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير تيتورينكو، سقوط قتلى في صفوف الخبراء العسكريين الروس في هذا البلد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى أن الحديث يدور عن موقع معارض ومن مموليه أوساط أجنبية لا تريد بقاء فوستان آرشانج تواديرا رئيسا لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتابع السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى: "لقد تحققت السفارة من كل شيء. لم يتم اختطاف أو أسر أي خبير روسي، ولم يقتل أي منهم".

ولفت السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن الجيش الحكومي يواصل تحرير بلدات في وسط البلاد وشمالها من المسلحين، موضحا أن الخسائر البشرية في صفوف المتمردين تدفعهم إلى الانسحاب باتجاه الحدود مع تشاد.


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