اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:01 م
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رئيس حزب هولندى يفضح "إرهاب أردوغان" ويطالب بطرد تركيا من "الناتو"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:32 م
رئيس حزب هولندى يفضح "إرهاب أردوغان" ويطالب بطرد تركيا من "الناتو" خيرت فيلدرز
وكالات الأنباء

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قال زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز على تويتر أمس الاثنين، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرهابي، وحث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على طرد السفير التركي من هولندا. كما طالب بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي.

وفيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي، أحد أبرز سياسيي اليمين المتطرف في أوروبا وأحد الشخصيات المهمة في الجدل بشأن الهجرة في هولندا وإن لم ينضم قط للحكومة.

وقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العام الماضي شكوى جنائية منفصلة في تركيا ضد فيلدرز بسبب رسم كاريكاتيري للرئيس التركي مصحوبا بكلمة "إرهابي" وصورة منفصلة لسفينة غارقة ترفع علم تركيا.

 

 

 

 


تركيا

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خيرت فيلدرز

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