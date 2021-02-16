رئيس جامعة القاهرة يكشف أعمال تطوير معهد الأورام وقصر العينى

ماجد تمراز

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشهد أكبر تطوير للقطاع الطبي في تاريخها، بجميع المستشفيات وعلى رأسها المعهد القومي للأورام، مشيرا إلى أن التطويرات قيمتها 150 مليون جنيه، وتم إصلاح جميع التلفيات الناتجة عن الانفجار الذي حدث من قبل، وتم استغلال الفرصة من أجل عمل توسعة وتطوير للخدمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "تم تطوير واجهات معهد الأورام، الخاصة بالمباني الثلاثة الخاصة بالمعهد، وأصبح معهد طبي يليق بمصر وتقدمها وحضارتها، وتم زيادة عدد منافذ الدخول، وتم فصل مدخل الطوارئ وأصبح منفصل وتم استحداث مسارات تربط بين مباني المعهد".

وقال: "تم إعادة تأمين الشبكة الكهربائية بالكامل داخل جامعة القاهرة، والتطوير الذي شهده قصر العيني لأول مرة يحدث في تاريخه".

وتابع: " أكد تم تشكيل 5 فرق بحثية من الجامعة لمكافحة فيروس كورونا وإجراء أبحاث عليه".