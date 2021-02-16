حفر 7 آبار تنميوية واستكشافية باستثمارات 14.2مليون دولار بحقول الحمرا أويل

كتبت - مروة الغول

اعتمد المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021/2022 لشركة الحمرا أويل إحدي شركات قطاع البترول، خلال ترأسه اعمال الجمعية العامة للشركة حيث عرض المهندس أحمد الشريف رئيس الشركة الموازنة المعدلة للعام المالي 2020/2021 والموازنة المقترحة للعام المالي 2021/2022 للشركة وخطة الحفر والتنمية المقترح تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بالإضافة إلى العام القادم لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام وذلك من خلال حفر عدد 2 بئر استكشافي بتكلفة استثمارية قدرها 4.5 مليون دولار وحفر عدد 5 بئر تنموي بتكلفة قدرها 9.7 مليون دولار خلال الفترة المحددة بالموازنة المعروضة على الجمعية العمومية لرفع معدلات الإنتاج والاحتياطي من الزيت الخام بالإضافة الى خطة الاحلال والتجديد والمشروعات الرأسمالية لتطوير معدات الإنتاج بتكلفة قدرها 8.8 مليون دولار وكذلك مشروع رفع كفاءة منظومة مكافحة الحريق بمبلغ وقدره 4 مليون دولار.

وأضاف المهندس أحمد الشريف، أن الشركة نجحت في التعاقد والبدء في أعمال إعادة الاستكمال والاصلاح لعدد (5) بئر بتكلفة قدرها مليون دولار وبإجمالي حجم باستثمارات 81 مليون دولار.

ومن جانبه أكد المهندس عابد عز الرجال، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المتعلقة بمنظومة مكافحة الحريق، مشددا على أهمية مواصلة عمليات الإحلال والتجديد والتحديث لكافة عناصر المنظومة والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الإنتاجية والاحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية دعماً لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج.

وأشار رئيس الهيئة العامة للبترول، إلى دراسة إمكانية ربط منطقة الحقول بأقرب خط غاز لاستخدامه بديلا للسولار في توليد الطاقة.