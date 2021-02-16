تطورات جديدة فى واقعة اعتداء 3 متهمين على ممثلة وسرقتها بالإكراه فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة تعرض ممثلة للسرقة بالإكراه، وهتك عرضها على يد 3 متهمين فى منطقة حدائق أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، لبيان ما لحق بها من إصابات، واعتداءات من قبل المتهمين، لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال عددا من شهود العيان حول الواقعة، وتسلمت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة و التى كشفت مزيد من التفاصيل حولها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات فى واقعة تعرض ممثلة لللسرقة وهتك عرضها على يد 3 أشخاص، داخل شقتها بحدائق أكتوبر، حيث استغل المتهمون إقامتها بمفردها، وادعى اثنان منهما أنهما عمال تابعون لشركة الغاز، وفور فتحها الباب قيدا حركتها، واستوليا على مبلغ مالي، وهتكا عرضها، ثم فرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من ممثلة تدعى "ع. ا"، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها بشقتها، فوجئت بشخصين يدعيان أنهما تابعان لشركة الغاز، ويطلبان فحص العداد، وفور فتحها الباب، قيدا حركتها، ثم استوليا على مبلغ مالي، وهتكا عرضها، وفرا هاربين.

بإجراء التحريات تبين للرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن سمسار سيارات استعان بشقيقه وشخص آخر صديقهما، فى ارتكاب الواقعة، لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها، وانتظرهما أسفل العقار بسيارته وصعد المتهمين الآخرين إلى الشقة وارتكبا الواقعة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.