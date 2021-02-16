تحرير 140 مخالفة إدارية و55 محضرا تموينيا خلال حملات بسمالوط المنيا

المنيا – حسن عبدالغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 55 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين سمالوط والجهات الأمنية، وذلك لفرض الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات للمواطنين، بهدف القضاء على الغش التجارى والتدليس والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات من خلال تكثيف تنظيم الحملات الرقابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المدينة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 محضرا تموينيا متنوعا، تنوعت ما بين الذبح خارج السلخانة، وعدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود فواتير، بالإضافة إلى 11 مخالفة عدم ارتداء الكمامة .

وفى سياق متصل نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وعلى جانبى ووسط الطريق العام وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 140 مخالفة إدارية، و12 محضر إشغال طريق، وتم رفع الإشغالات من الشوارع حفاظا على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات .