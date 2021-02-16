تايمز: الأمير هارى "مستاء" لموافقة الملكة على فقدانه جميع الرعاية الملكية

كتبت رباب فتحى

أوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن دوق ساسكس الأمير هارى "مستاء" بعد أن وافقت الملكة على أنه يجب أن يفقد رعايته الملكية والتعيينات العسكرية الفخرية.



ومن المتوقع صدور إعلان في الأسابيع المقبلة يؤكد تجريده من مجموعة من المناصب الرسمية، بما في ذلك دوره العزيز كقائد عام لقوات المارينز الملكية.



وسيتعين على الدوق والدوقة التخلي عن جميع المناصب التي احتفظا بها عندما تنحيا عن منصبهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة والتي هي هدية من الملكة. وتشمل دور الدوقة كراعٍ للمسرح الوطني وهاري كراعٍ للرجبي.



وجرى اتخاذ القرار كجزء من المراجعة التي استمرت 12 شهرًا للاتفاقية التي تم إجراؤها عندما استقال الزوجان من الحياة الملكية.



وكانت قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الطفل الثانى لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان ماركل، لديه حق تلقائي في الحصول على الجنسية الأمريكية.



وسيولد المولود الجديد، الذي أعلن الزوجان "بسعادة غامرة" عن خبرهما في يوم عيد الحب، في المرتبة الثامنة على التوالي على العرش ويصبح أعلى أفراد العائلة المالكة مرتبة فى خط الخلافة الحالي يولد في الخارج.



احتفظ هاري بمكانه في خط الخلافة على الرغم من قرار الزوجين التراجع عن الحياة الملكية والعيش بشكل مستقل في الولايات المتحدة. لكن منصبه، ومواقف أبنائه، سيستمرون في التراجع في خط الخلافة طالما أن أبناء أخيه دوق كامبريدج، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس لديهم أطفال.