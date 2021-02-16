ويزيد عدد مقاتلات "سو-27" المشاركة في هذه المناورات عن 10 طائرات.

من الجدير ذكره أن طائرات حلف شمال الأطلسي التي تحلق في سماء بحر البلطيق بين فترة وأخري تحاول باستمرار الاقتراب من الحدود الروسية. وأعلن قائد القوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين، في نهاية أغسطس الماضي أن 3 قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52إن" تدربت على إطلاق صواريخ مجنحة (كروز) باتجاه مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وأفادت مصادر إعلامية أجنبية في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاذفات قنابل استراتيجية من طراز "بي-1بي" إلى قاعدة جوية في النرويج في فبراير الجاري.