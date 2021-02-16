بدء تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا فى المحيط الهندى

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران وروسيا بدأتا اليوم الثلاثاء، تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي ستشمل إحباط محاكاة لهجوم قراصنة على سفينة تجارية.

وأجرت إيران في الآونة الأخيرة عدة تدريبات عسكرية حيث تحاول دفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال الأميرال غلام رضا طحاني للتلفزيون الرسمي إنه تم التدريب على إطلاق النار ليلا ونهارا.

وأضاف أن التدريبات شملت أيضا "مجموعة متنوعة من التشكيلات الدفاعية وصولا إلى الجزء الأساسي من التدريبات والذي سيكون تحرير سفينة تجارية هاجمها القراصنة".

وأجرت روسيا وإيران تدريبات مماثلة مع الصين في المحيط الهندي في ديسمبر 2019.

وقال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي اليوم الثلاثاء إن البحرية الهندية ستنضم إلى التدريبات هذا العام.