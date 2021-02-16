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انخفاض حاد بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 7 درجات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:00 ص
انخفاض حاد بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية والصغرى بالقاهرة 7 درجات حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين  شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة.





 


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