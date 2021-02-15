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الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والرياح ودرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:00 م
الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والرياح ودرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس امطار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ( انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد )
 
 يوم الثلاثاء 16 فبراير 
 
القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص أمطار متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 22 عقدة تقريبا ) درجات الحرارة العظمی ( 17-18 ) الصغرى ( 7-9 ) . 
 
الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ( 20-25 عقدة تقريبا ) ، درجات الحرارة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 7-8 ) .
 
 السواحل الشمالية الغربية : أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 12-13 ) الصغرى ( 8-9 ) .
 
 اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 3.5-5.5 متر )
 
 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 21-22 ) الصغرى ( 9-10 ).
 
 شمال الصعيد : أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 20-25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 19-20 ) الصغرى ( 5-6 ) .
 
 جنوب الصعيد : نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 24-25 ) الصغرى ( 8-9 ) .
 
 
يوم الأربعاء 17 فبراير : 
 
القاهرة الكبرى ومدن القناة : فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25 عقدة تقريبا ) ودرجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ) . 
 
 الوجه البحري : أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة جنوب الوجه البحري ( 70 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ( 25 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ) . 
 
السواحل الشمالية الغربية : أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30-35 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 11-12 ) الصغرى ( 9-10 ) .
 
اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 4.5 -6 متر )
 
 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا رعدية مصحوبة بالبرد على فترات متقطعة الشرقية ووسط سيناء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25-30 عقدة تقريبا ) ودرجات الحرارة العظمی ( 10-12 ) الصغرى ( 5-8 ) . 
 
 شمال الصعيد : أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 25-30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 4-5 ) تصل لحد الصقيع على المزروعات
 
 جنوب الصعيد : نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20-25 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 16-17 ) الصغرى ( 6-7 ) . 
 
الخميس 18 فبراير : 
 
القاهرة الكببري : نشاط رياح ( 15-20 عقدة تقريبا ) ومدن القناه، و درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 9-10 ) . 
 
 الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة نشاط رياح على بعض المناطق ( 15-20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 9-10 ) . 
 
 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على فترات متقطعة ، نشاط رياح ( 15-20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 10-12 ) . 
 
اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 3-4 متر ) .
 
 
 
 

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