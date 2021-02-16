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الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على القاهرة والأرصاد تحذر من عدم الاستقرار حتى الخميس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:14 ص
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على القاهرة والأرصاد تحذر من عدم الاستقرار حتى الخميس أمطار
كتب محمود راغب

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بدأت البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب كافة محافظات الجمهورية، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى، أمطارا خفيفة مع نشاط ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تشهد العاصمة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الخميس.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس  بارد على السواحل الشمالية  الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.


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