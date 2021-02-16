السيطرة على حريق بزراعات قصب السكر فى نجع حمادى بقنا

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في فدان ونصف من زراعات قصب السكر بمنطقة شركة السكر في نجع حمادي بمحافظة قنا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، والرائد رامي إيهاب والنقيب جمال الشافعي، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات والمنازل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.