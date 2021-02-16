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السيطرة على حريق بزراعات قصب السكر فى نجع حمادى بقنا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:23 م
السيطرة على حريق بزراعات قصب السكر فى نجع حمادى بقنا السيطرة على حريق بزراعات قصب السكر فى نجع حمادى
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات قصب السكر بنجع حمادي، بسبب حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في فدان ونصف من زراعات قصب السكر بمنطقة شركة السكر في نجع حمادي بمحافظة قنا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، والرائد رامي إيهاب والنقيب جمال الشافعي، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات والمنازل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

السيطرة علي حريق بفدان ونصف قصب بقنا
السيطرة علي حريق بفدان ونصف قصب بقنا

 

 


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