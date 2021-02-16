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السيسي يوجه التحية للعاملين فى القطاع الصحى: دورهم رائع لحمايتنا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:20 ص
السيسي يوجه التحية للعاملين فى القطاع الصحى: دورهم رائع لحمايتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للعاملين بالقطاع الصحى، قائلا: "نوجه التحية والتقدير للعاملين بالقطاع، سواء اللى استشهدوا فى أداء هذه المهمة أو اللى بيقوموا بدورهم الرائع جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة".

أضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى".

وتابع الرئيس: "وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهى تواجد هذا المرض تماما في بلدنا".


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