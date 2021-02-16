الزراعة تواصل جولاتها الميدانية للاطمئنان على محصولى القمح والفول البلدى

كتب عز النوبى

تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورؤساء اقسام القمح والبقول، حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظة الشرقية ووفد من "ايكاردا" ضمن أنشطة مشروع الابتكار فى الزراعة لصالح صغار المزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الميدانية لزراعات القمح والفول البلدى.

حضر الزيارة وكيل وزاره الزراعة بالشرقية والباحث الرئيسى للمشروع وقد استمع الوفد للمزارعين ومدى رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه، وأبدى الجميع اعجابهم بالحقول الإرشادية وحقول المزارعين وتم التأكيد على اهمية متابعة المحصول فى ظل الظروف الجوية وموجة الطقس السيء .

وقالت وزارة الزراعة، إن المزارعين أبدوا رضاهم عن الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب لتوفير المياه والمدخلات الزراعية وتحقيق أعلى عائد للمزارع كما تفقد الوفد حقول القمح على مصاطب بجوار الفول.

وفى سياق متصل قام الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورئيس قسم المحاصيل البقولية، ورئيس قسم القمح والباحث الرئيس لمشروع الابتكار الزراعى لصالح صغار المزارعين، باستقبال وفد من ايكاردا لزيارة انشطه المشروع بمحطه سدس للبحوث الزراعية بمحافظة بنى سويف وبعض الحقول الارشادية للمشروع ببنى سويف.

وأبدى الوفد إعجابه بما شاهدوه بالبرنامج البحثى وحقول المزارعين، كما استمعوا لآراء المزارعين عن التكنولوجيات المستخدمة كالأصناف الحديثة للقمح والفول البلدى والزراعة على مصاطب لتوفير المياه.