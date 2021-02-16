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الرئيس السيسى: "النمو السكانى أمن قومى.. لأنه بيخلى الناس تبقى مش راضية"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:10 م
الرئيس السيسى: "النمو السكانى أمن قومى.. لأنه بيخلى الناس تبقى مش راضية" الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الزيادة السكانية، قائلا: "النمو السكاني أمن قومى، لأنه في النهاية بيخلي الناس تبقى مش راضية.. وطالما المواطن مش راضى هيبقى مُستَفز.. وممكن حد يعبث بعقله ويقوله إنت اللى انت فيه ده، ده عيب دولة وعيب حكومة".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية: "اللى احنا فيه ظروف حالة.. حالتنا.. مش أبدا عيب حكومة بغض النظر عن أداء أى حكومة وأى رئيس، وبقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسى بيتكلم فى الموضوع ده، وبيهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمره ما هيحصل ده إلا لما يكون فيه أرقام معتبرة تلبى حاجات ومطالب الناس".

 

وتابع، أن قضايا مصر ليست حرية رأى وحرية تعبير فقط، مضيفا: "القضايا أهى، مش حرية رأى بس، ومش حرية تعبير بس، ومش النظام السياسي بس.. القضايا هى دى هتحلوها إزاى"، فى إشارة إلى مشكلة الزيادة السكانية التى تؤرق الدولة المصرية.


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