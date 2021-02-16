الحبس عامين لمهندس بتهمة حيازة منشورات تحريضية فى الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض "عبد الرحمن ع ال" مهندس ومقيم دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7720 سنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.