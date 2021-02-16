الاتحاد الأوروبي يقر إجراءات لمساعدة قطاع النقل للتعافي من أزمة كورونا

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أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، إجراءات مؤقتة لمساعدة قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتعافي منها، عبر تخفيف الإجراءات المتعلقة بالمطارات وتمديد صلاحية رخص القيادة.

واعتمد المجلس، الذي ترأسه البرتغال حاليا، هذين الإجرائين من أجل تخفيف العبء الحالي على شركات النقل، سواء عن طريق الجو أو البر أو السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية.

وفيما يتعلق بالطيران المدني، شملت الإجراءات تخفيف متطلبات استخدام الخانات الزمنية في المطارات والتي تهدف إلى "حماية شركات الطيران وتجنب الأضرار البيئية التي قد تنتج عن تشغيل الرحلات الفارغة فقط"، وفقا للمجلس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد لشركات الطيران استخدام 80٪ على الأقل من أماكن الإقلاع والهبوط الخاصة بها والاحتفاظ بها للموسم التالي ولكن بسبب الوباء والقيود التي اعتمدتها الحكومات الوطنية لاحتواء تفشي المرض، جرى تعليق هذا الالتزام، جزئيا لتجنب ما يسمى بـ"الرحلات الشبحية".

وفيما يتعلق بالنقل البري والسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية، فقد قرر الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان له اليوم، مد صلاحية رخص القيادة والتراخيص والشهادات والاختبارات الفنية من أجل مساندة حركة النقل التجاري والمواطنين في ظل تفشي وباء كورونا.

ونبه إلى أن صلاحية المستندات مثل الشهادات والتراخيص والتصاريح التي انتهت صلاحيتها اعتبارا من 1 سبتمبر 2020 وخلال الفترة الممتدة حتى 30 يونيو 2021 يمكن تمديدها لـ 10 أشهر إضافية، إذا كانت الدولة العضو المعنية قد فرضت قيودا تتعلق بالوقاية من (كوفيد-19) وأعاقت تجديدها.