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إغلاق ميناءى الغردقة وشرم الشيخ البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:53 م
إغلاق ميناءى الغردقة وشرم الشيخ البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء الغردقة
السويس- سيد نون

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الهيئة، رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وتم برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة وتجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .


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